Rali de Portugal: Peugeot Rally Cup Ibérica com oito troços e 144,88 Km ao cronómetro | AutoSport

O Rally de Portugal é a segunda prova em terra da Peugeot Rally Cup Ibérica e surge apenas 15 dias depois do último Rali Terras d’Aboboreira, que teve indefinição quanto ao vencedor até à derradeira especial.

Os pilotos aos comandos dos Peugeot 208 Rally4 regressam aos troços nacionais num rali que, em termos competitivos, se concentrará no dia de sábado, numa etapa composta por 7 especiais, passando, por duas vezes, por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, juntando-se-lhes a Super Especial de Lousada, num total de 144,88 km cronometrados.

Neste segundo encontro da temporada 6 da copa ibérica estarão muitos dos nomes que, no anterior, discutiram os lugares cimeiros e a vitória. No primeiro rali o sucesso ficou para Pedro Antunes (o regressado “Campeão” de 2020), face ao desalento de Sérgi Perez, que teve de abandonar no derradeiro troço, quando liderava com um confortável avanço. Há, também, que contar com Iago Gabeiras e Ernesto Cunha, os restantes ocupantes do pódio do Terras d’Aboboreira, numa lista de inscritos de âmbito internacional. Antunes voltará a ter, neste Vodafone Rally de Portugal, a oposição dos seus conterrâneos Ernesto Cunha, Ricardo Sousa, José Loureiro, Paulo Roque, Hugo Lopes e Manuel Pereira. Já de terras de Espanha regressam, naturalmente com a desforra em vista, Sergi Pérez bem como Iago Gabeiras, Adria Serratosa e Pablo Blanco, grupo que integra Xavier Agustina, um estreante absoluto na copa ibérica. A lista, de cunho internacional, completa-se com Joosep Nögene e Aleksandr Semenov, oriundos do leste da Europa.

Organizado pelo ACP Motorsport, o Vodafone Rally de Portugal adota, este ano, uma estrutura bastante diferente dos últimos anos em termos de Peugeot Rally Cup Ibérica, já que, para o efeito, o percurso da copa ibérica basear-se-á nos seus primeiro e terceiro dias (11 e 13 de maio). Assim, os Peugeot 208 Rally4 irão integrar a Cerimónia de Partida do primeiro dia do rali (quinta-feira), a realizar em Coimbra, rumando, depois, ao Parque Fechado na Exponor (centro nevrálgico da prova e zona do Parque de Assistência), de onde apenas voltam a sair na manhã do terceiro dia.

Note-se que a segunda passagem por Felgueiras servirá de Power Stage para a copa, atribuindo-se os 3-2-1 pontos adicionais aos três mais lestos a cumpri-la, somando-se às pontuações que os concorrentes obtiverem com a sua posição na Classificação Geral Final da copa.

Mercê do pleno alcançado no Terras d’Aboboreira – vitória e do melhor tempo na Power Stage – Pedro Antunes é o líder da classificação, tal como Vitor Hugo nos Navegadores, ambos somando 28 pontos. Seguem-se Iago Gabeiras / Adrian Varela (22 pontos) e Ernesto Cunha / Rui Raimundo (18 pontos), numa tabela que contempla nove nomes em cada categoria já com pontuações, do total das 17 duplas que alinharam no rali. Entre as Equipas, a liderança pertence à PT Racing (28 pontos), seguida da Racing 4 You (26) e da The Racing Factory (22), num total de sete formações pontuadas.