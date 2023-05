Rali de Portugal, PE13: Armindo Araújo afasta-se na frente do ‘Melhor Português’ | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) perderam 44.8s para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) na primeira especial da tarde, Vieira do Minho 2, devido a um furo, e neste troço, Amarante, cederam mais 2m08.4s, provavelmente para não arriscar novo furo e com isso estão agora a 2m49.9s de Armindo Araújo, que fica assim com uma margem muito significativa na frente.