Rali de Portugal, Paulo Neto: “Era isto mesmo que nós precisávamos” | AutoSport

Paulo Neto e Vítor Hugo fizeram forte aposta para a edição deste ano do Rally de Portugal. Depois de terminarem as especiais pontuáveis para o Campeonato de Portugal de Ralis, a dupla continuou na prova do WRC até final. Depois de um 5º lugar para o CPR, a equipa terminou o rali com o segundo lugar entre os concorrentes portugueses: “Era isto mesmo que nós precisávamos. Acabei por fazer aquilo que queria, que era efetuar o maior número de quilómetros com o Skoda. Aproveitámos ao máximo e acabámos por conquistar um bom resultado. Desta vez a sorte esteve do nosso lado, acabando por fazer um balanço muito positivo, tanto ao nível do CPR, como do WRC. O carro esteve sempre bem e tivemos apenas dois furos durante toda a prova. Agora vamos tentar melhorar, e fica a sensação que, daqui para a frente tudo poderá ser melhor”, concluiu Paulo Neto.