Rali de Portugal, Nuno Pinto: “o carinho do público, é incrível…” | AutoSport

Nuno Pinto é muito provavelmente mais conhecido pelos comentários de F1 que faz na Sport TV, o seu trabalho é com a Aston Martin F1, há muitos anos que o português é ‘coach’ de Lance Stroll, mas apesar de disputar agora o Rali de Portugal, não é a primeira vez que o faz. Este ano regressou com um Citroen C3 Rally2. Pelo meio, uma ação social muito meritória, em que será sorteado um boné e umas luvas e um boné de F1, que Nuno Pinto vai usar no rali, e que depois serão assinadas pelos dois pilotos da Aston Martin F1, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Nesta prova, o piloto recordou troços que já tinha feito há vinte anos, gosto de em Amarante ter passado quase meia hora a guiar, mas para si foi “um dia de loucos, era duro mas nunca pensei encontrar a estrada como encontrei, achava que não ia aguentar aguentou queria chegar aos troços de hoje, foi uma dia duríssimo, hoje (sábado) foi muito mais fácil. É um rali muito bem organizado e quero dar uma palavra especial à organização e polícia, pois ajudaram imenso, fizeram um trabalho excecional nas ligações, e o carinho do público, é incrível, muito apoio, muito carinho”, disse Nuno Pinto que revelou que a ação social, está a ser um sucesso e o Projeto 64 ainda dura até domingo.