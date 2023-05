Rali de Portugal: Luta pelo Melhor Português intensifica-se, Miguel Correia passou para a frente | AutoSport

Depois de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terem terminado a prova do CPR separados por 13.9s, com Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 54.9s, o madeirense já saiu de prova, preferindo não continuar até ao fim, mas o duo da frente intensificou a luta. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) venceu em Vieira do Minho, embora esteja a mais de meia hora da frente, devido aos problemas de ontem, e Miguel Correia ganhou 8.5s a Armindo Araújo, com a margem a cair para 5.4s após Vieira do Minho. Já em Amarante, Miguel Correia voltou a vencer, bateu Armindo Araújo por 8.7s e com isso passou para a frente do Melhor Português, liderando agora por 3.3s.

