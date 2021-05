Rali de Portugal: João Ramos capotou | AutoSport

Azar para João Ramos e José Janela em Arganil. Depois de passar pela sua terra, a Lousã, e terem ‘cumprido’ em Góis, a descida para o Sardal, no troço de Arganil, foi madrasta para a dupla do Skoda Fabia R5, que cortou demasiado o talude do lado do piloto, capotando, como se pode ver pelas fotos. A dupla ficou bem, sem qualquer mazela física. O jornalista não costuma ser notícia, mas há por vezes, exceções…

FOTOS: Nuno Branco/AutoSport