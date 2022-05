Rali de Portugal: Hugo Lopes foi o melhor em Coimbra na Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

De entre os treze Leões que se apresentaram à partida do Vodafone Rally de Portugal, terceira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, a melhor nota da turma foi atribuída à dupla Hugo Lopes / Tiago Neves, os mais lestos a cumprir os apenas 2,82 quilómetros do traçado desenhado na Cidade dos Estudantes, na margem esquerda do Rio Mondego.

A dupla do Peugeot Rally Cup Ibérica 208 Rally4 #96 foi quem melhor soube lidar com as ratoeiras de um especial em asfalto, cumprida já noite dentro, a exceção num rali que, em termos de copa ibérica, se correrá hoje integralmente em pisos de terra, ligando Coimbra à Exponor, em Matosinhos depois de passagens pela Lousão, Góis, Arganil, Mortágua e Lousada.

Foi parca a diferença amealhada pelos agora líderes, impondo-se pela diferença mínima de um décimo de segundo a dois adversários: Iago Gabeiras / ‘Jandrín’ Lopez e Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno, empatados com o segundo melhor tempo no troço.

São os nomes que ocupam, de modo ainda muito provisório, os lugares de um pódio que, só por esta entrada, se antevê disputadíssimo até final, ao longo do dia de amanhã (sexta-feira), com oito especiais e 121,91 cronometrados a cumprirem-se entre Coimbra e Matosinhos: uma dupla ronda pelos difíceis troços em terra de Lousã, Góis e Arganil, mais uma passagem única por Mortágua – a Power Stage que atribuirá pontos extra aos três mais rápidos – e, para finalizar a contenda, uma nova Super Especial, desta feita no Circuito de Lousada.

A diminuta vantagem é, para já, de Lopes, Gabeiras e Palomo, mas há que não esquecer que todo o demais plantel luta pelas pontuações que há para distribuir pelo top-10 deste terceiro rali do ano, e que, no seu final, poderão resultar num realinhamento dos atuais rankings de Pilotos, Navegadores e Equipas.

Pala além disso, todos pretendem para si os prémios monetários a atribuir nesta prova, tendo, muito em especial, os olhos postos no Grande Prémio que está reservado aos Campe

CLASSIFICAÇÃO GERAL (APÓS SS1)*

1º Hugo Lopes (1º Junior) / Tiago Neves, 3m02,2s

2º Óscar Palomo (2º Junior, ex-aequo) / Javier ‘Xavi’ Moreno, a 0,1s

3º Lago Gabeiras (2º Júnior, ex-aequo) / Alejandro ‘Jandrin’ Lopez, a 0,1s

4º Diego Ruiloba (4º Junior) / Andrés Blanco, a 0,7s

5º José Loureiro / Valter Cardoso, a 1,1s

Roberto Blach (5º Junior) / Mauro Barreiro, a 1,1s;

7º Raul Hernandez (6º Junior) / Alberto Chamorro, a 5,8s; 8º Ricardo Sousa / Luís Marques, a 9,1s; 9º Paulo Roque / Tiago Teixeira, a 9,7s; 10º Ernesto Cunha / Rui Raimundo, a 10,8s; 11º Luis Morais / Helena Maia, a 18,5s; 12º Andres Marieyhara / Ariday Bonilla, a 31,9s; 13º Renato Pita / Luís Boiça, a 2m23,7s;

Não alinhou: Delbin García (Junior) / Diego Cruz