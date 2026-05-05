Rali de Portugal: Clássicos Desportivos animam SS Figueira da Foz e Lousada

À semelhança de outras edições, o Vodafone Rally de Portugal voltará a contar com um evento de Clássicos Desportivos. As equipas participantes anteciparão as emoções do WRC nas duas Super Especiais da prova – Figueira da Foz e Lousada, aquecendo o ambiente antes da passagem dos concorrentes da prova do Mundial.

Já é conhecida a lista de concorrentes dos Clássicos Desportivos que irão competir na Super Especial da Figueira da Foz (antes do WRC) e Lousada (neste caso a partir das 16h45).

Lista de concorrentes

1 Edgar Botelho Moniz-Ivo Machado (Volvo PV-544/1962)

2 Pinto dos Santos-Tomás Pinto dos Santos (Morris Mini Cooper S/1969)

3 Paulo Spínola-Cristiana Spínola (Fiat 127/1972)

4 Adalberto Melim-Paulo Dias (Alfa Romeo 2000 GTV/1973)

5 Pedro Serrador-Adelino Serrador (Ford Escort MK1/1974)

6 Gonçalo Figueiroa-Francisco Figueiroa (Ford Escort RS/1975)

7 Henrique Mendes-Bruno Coelho (Opel 1904 SR/1975)

8 Paulo Antunes-Tiago Teixeira (Ford Escort RS 1800/1975)

9 António Silva-NN (Opel Kadett City/19779

10 Samuel Gomes-Bárbara Pereira (Opel Kadett/1979)

11 Rui Pinto-Cristiana Teixeira (Opel Kadett/1979)

12 Nuno Augusto-Lara Gomes (Ford Escort MK II/1980)

14 José Grosso-Filipe Fernandes (Fiat 131 Abarth/1980)

15 José Carlos Magalhães-Eva Laranjeira (Toyota Starlet KP 62/1981)

16 Sérgio Silva-Ana Bernardes (Volkswagen GTI 1982)

17 Jorge Teixeira-David Pinto (Ford Escort/1984)

18 Janis Sala-Uldis Fjodorovs (Audi Sport Quattro/1984)

19 Fábio Cardoso-Francisco Crespo (BMW E30/1986)

20 Marco Martins-Joaquim Capelo (Ford Sierra RS/1987)

21 João Santos-Miguel Santos (Peugeot 205 GTI /1987)

22 Miguel Paião-Madalena Félix (Nissan Micra/1995)

23 Kalvis Blums-Raimonds Zeiluks (Mitsubishi Evo VI/1997)

24 Júlio Santos-Elizabete Santos (Honda Civic Type R/2000)

25 Manuel Alves-António Coelho (Skoda Fabia/2002)