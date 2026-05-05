Rali de Portugal: Clássicos Desportivos animam SS Figueira da Foz e Lousada
À semelhança de outras edições, o Vodafone Rally de Portugal voltará a contar com um evento de Clássicos Desportivos. As equipas participantes anteciparão as emoções do WRC nas duas Super Especiais da prova – Figueira da Foz e Lousada, aquecendo o ambiente antes da passagem dos concorrentes da prova do Mundial.
Já é conhecida a lista de concorrentes dos Clássicos Desportivos que irão competir na Super Especial da Figueira da Foz (antes do WRC) e Lousada (neste caso a partir das 16h45).
Lista de concorrentes
1 Edgar Botelho Moniz-Ivo Machado (Volvo PV-544/1962)
2 Pinto dos Santos-Tomás Pinto dos Santos (Morris Mini Cooper S/1969)
3 Paulo Spínola-Cristiana Spínola (Fiat 127/1972)
4 Adalberto Melim-Paulo Dias (Alfa Romeo 2000 GTV/1973)
5 Pedro Serrador-Adelino Serrador (Ford Escort MK1/1974)
6 Gonçalo Figueiroa-Francisco Figueiroa (Ford Escort RS/1975)
7 Henrique Mendes-Bruno Coelho (Opel 1904 SR/1975)
8 Paulo Antunes-Tiago Teixeira (Ford Escort RS 1800/1975)
9 António Silva-NN (Opel Kadett City/19779
10 Samuel Gomes-Bárbara Pereira (Opel Kadett/1979)
11 Rui Pinto-Cristiana Teixeira (Opel Kadett/1979)
12 Nuno Augusto-Lara Gomes (Ford Escort MK II/1980)
14 José Grosso-Filipe Fernandes (Fiat 131 Abarth/1980)
15 José Carlos Magalhães-Eva Laranjeira (Toyota Starlet KP 62/1981)
16 Sérgio Silva-Ana Bernardes (Volkswagen GTI 1982)
17 Jorge Teixeira-David Pinto (Ford Escort/1984)
18 Janis Sala-Uldis Fjodorovs (Audi Sport Quattro/1984)
19 Fábio Cardoso-Francisco Crespo (BMW E30/1986)
20 Marco Martins-Joaquim Capelo (Ford Sierra RS/1987)
21 João Santos-Miguel Santos (Peugeot 205 GTI /1987)
22 Miguel Paião-Madalena Félix (Nissan Micra/1995)
23 Kalvis Blums-Raimonds Zeiluks (Mitsubishi Evo VI/1997)
24 Júlio Santos-Elizabete Santos (Honda Civic Type R/2000)
25 Manuel Alves-António Coelho (Skoda Fabia/2002)
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