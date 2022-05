Rali de Portugal: Clássicos Desportivos abriram o programa em Coimbra | AutoSport

Mais de duas dezenas de Clássicos Desportivos abriram o programa da inédita Super Especial de Coimbra, disputada esta quinta-feira. José Grosso e João Sismeiro foram os mais rápidos, com um Ford Escort RS 2000 X-Pack.

Antes das máquinas e estrelas do WRC (com partida agendada para as 19h01), o público da nova Super Especial de Coimbra viu em ação mais de duas dezenas de equipas, na prova de Clássicos Desportivos, que decorreu antes da partida oficial do Vodafone Rally de Portugal.

O leiriense José Grosso, navegado por João Sismeiro, foi o mais rápido ao volante do raro Ford Escort RS2000 X-Pack de 1978, conseguindo um tempo de 2m47,5s no percurso de 2,82 quilómetros. O casal Joaquim Bernardes e Laurinda Alves colocaram o seu Volkswagen Golf Mk1 de 1982 no segundo lugar da especial, com um tempo de 2m56,2s, logo seguidos pelo Ford dos irmãos Gonçalo e Mariana Figueroa, que também deram espetáculo com a tração traseira do Escort RS. No top 5 da Super Especial também ficaram as duplas Rui Fonseca / Cristiana Teixeira, com um Opel Kadett de 1979, e Joaquim Costa / Filipe Costa, num Peugeot 205 Rallye de 1988.

Recorde-se que o herói local Filipe Albuquerque, campeão do Mundo de Resistência, também percorre a Super Especial de Coimbra, em modo de exibição, ao volante de um Citroën DS3 R5.

Classificação