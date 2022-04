Rali de Mortágua: Peugeot Rally Cup Ibérica com 14 inscritos | AutoSport

Depois de um Rally Serras de Fafe repleto de emoção, onde Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno conseguiram a vitória na jornada inaugural da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, a temporada 5 prossegue este fim de semana na região de Viseu, com o Rali de Mortágua, que se espera igualmente competitivo, isto a três semana da última prova em terra da competição o Rali de Portugal.

Estão inscritas 14 duplas na prova organizada pelo Clube Automóvel do Centro (CAC).

Marcam presença não só os vencedores da jornada de Fafe, como todos os seus principais adversários candidatos aos títulos de 2022. Além da Copa, os Peugeot 208 Rally4 poderão ter também uma palavra a dizer em termos de classificação geral do rali, pois o grosso do pelotão presente é constituído por viaturas de 2 Rodas Motrizes.

Esta segunda prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, irá também contar com um e-208 100% elétrico como carro de segurança, em apoio à organização, abrindo os troços antes da passagem dos concorrentes.

Andres Marieyhara, Delbín Garcia, Diego Ruiloba, Ernesto Cunha, Gonçalo Fernandes, lago Gabeiras, José Loureiro, Luis Morais, Paulo Roque, Pedro Antunes,Ricardo Sousa, Roberto Blach e Santiago Garcia. São estes os pilotos que pretendem alcançar em Mortágua o que Óscar Palomo conseguiu em Fafe: a vitória.

Lista de Inscritos

Nº Piloto Nacionalidade Navegador Nacionalidade

4 Diego Ruiloba Espanha Andrés Blanco Espanha

5 Óscar Palomo Espanha Javier ‘Xavi’ Moreno Espanha

6 Andres Marieyhara Uruguai AridayBonilla Espanha

8 Ernesto Cunha Portugal Rui Raimundo Portugal

9 Santiago Garcia Espanha Nestor Casal Espanha

10 Delbín Garcia Espanha Diego Cruz Espanha

11 Ricardo Sousa Portugal Luis Marques Portugal

12 lago Gabeiras Espanha Alejandro ‘Jandrin’ López Espanha

15 Roberto Blach Espanha Mauro Barreiro Espanha

16 José Loureiro Portugal Valter Cardoso Portugal

17 Pedro Antunes Portugal Paulo Lopes Portugal

23 Gonçalo Fernandes Portugal Jorge Henriques Portugal

28 Luis Morais Portugal Helena Maia Portugal

44 Paulo Roque Portugal Tiago Teixeira Portugal