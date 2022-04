Rali de Mortágua foi apresentado e quer voltar ao CPR | AutoSport

O Rali de Mortágua, prova do Clube Automóvel do Centro, a ter lugar nos próximos dias 29 e 30 de Abri, foi apresentado, com fortes ambições de regressar ao escalão principal da modalidade. O presidente da Câmara de Mortágua usou da palavra para manifestar essa pretensão.

O Rali de Mortágua, que evolui ao final da manhã e durante a tarde e noite de sexta-feira (dia 29 de Abril) e grande parte de sábado (dia 30), é a segunda prova do Campeonato de Ralis Promo, igualmente pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM, Campeonato Portugal Júnior de Ralis, FPAK Júnior Team, Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica e Rali Extra.

A competição delineada pelo Clube Automóvel do Centro (CAC), em estreita parceria com a Câmara Municipal de Mortágua, surge bastante compacta com um percurso total de 162,79 quilómetros, 84,24 dos quais disputados ao cronómetro, correspondentes a uma dupla ronda por 4 troços: super-especial (2,20 km), Mortágua (7,75 km), Laceiras 13,08 km) e Aguieira (19,09 km).

Baseado na localidade que dá nome a esta vila do distrito de Viseu, a prova tem início e termina na frente à Câmara Municipal, tendo o seu centro nevrálgico no Centro Educativo de Mortágua e o Parque de Assistência na Expo de Mortágua.

As hostilidades iniciar-se-ão ao fim da manhã, num troço na região de Gândara, entre as 12h00 e as 13h00 com a passagem livre dos concorrentes, seguindo-se, ao início da tarde, entre as 13h30 e as 14h00, o Qualifying que definirá a ordem de saída para a estrada. Entre as 14h30 e as 15h00 terá lugar o Shakedown para os pilotos prioritários, sessão que repete-se das 15h00 às 16h30 para os restantes pilotos.

Já as lutas pelos melhores tempos nas oito especiais desenhadas da competição concentram-se na dupla passagem pela super-especial de sexta-feira (A1 – 19h58) e (A2 – 21h26), prosseguindo no dia seguinte, numa etapa única com partida agendada para as 9h00 do Parque fechado, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Mortágua.

Depois de uma visita ao Parque de Assistência na Expo de Mortágua (9h10/9h25), as equipas saem para a primeira sequência de troços: ES1 Mortágua (9h38), ES2 Laceiras (10h21) e ES3 Aguieira (11h09), ronda matinal que terminará com nova incursão pelo Parque de Assistência (13h10/13h40).

No regresso à estrada, as equipas repetem a mesma sequência de troços: ES4 Mortágua (13h53), ES5 Laceiras (14h36) e Aguieira (15h24). Depois de 10 minutos nas assistências (16h24/16h34), os concorrentes rumam para a tradicional cerimónia de Pódio, às 16h44, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Mortágua.

Na apresentação da prova, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mortágua, o presidente Ricardo Pardal realçou que as duas grandes novidades para este ano passam «pela pretensão do regresso do Rali de Mortágua ao escalão principal da disciplina», bem como «a criação da zona espetáculo “Mortágua Arena” a pensar também no Vodafone Rally de Portugal».

Trata-se de um espaço de eleição desenhado por Luís Filipe Rodrigues, vice-presidente da Câmara de Mortágua, em pleno coração da especial da Aguieira que privilegia o público com a possibilidade de ver “in loco” os pilotos ao longo de dois quilómetros sem sair do mesmo local, com condições ímpares no panorama nacional e internacional, fruto dos declives».

De acordo com Ricardo Pardal, «esta é uma região onde há uma grande paixão pelo desporto automóvel», pelo que ainda não digeriu a retirada do Rali de Mortágua do Campeonato Portugal de Ralis: «A prova que, o ano passado, serviu de palco para a atribuição do título absoluto do Campeonato de Portugal de Ralis, foi retirado no ano seguinte da categoria rainha. Valores mais altos levantaram-se, mas não é essa a vontade do município de Mortágua nem do Clube Automóvel do Centro, em que fizemos o esforço necessário para continuar a ter um dos melhores ralis do campeonato português, mas que infelizmente não foi esse o resultado».

«Aproveitámos os últimos seis meses para mostrar que em Mortágua fazemos bem e lutamos pelos nossos objetivos, demonstrando a quem decide que temos as necessárias condições para o fazer», sublinhou o autarca mortaguense.

Ricardo Pardal frisou ainda a importância desta prova em pisos de terra no Centro de Portugal, até porque «em oito provas que alimenta o Campeonato Portugal de Ralis, apenas duas – Rali do Vidreiro Marinha Grande e Rali de Castelo Branco –, são efetuadas abaixo do rio Douro e, em ambos os casos, em pisos de asfalto».

«O Campeonato Portugal de Ralis não pode ser apenas no Norte do país, pelo que é importante repensar e dar ouvidos aos clubes, autarquias e, como não pode deixar de ser, ao público que gosta de ralis», acrescentou o edil socialista, que se fez acompanhar do capitão Dinis (GNR), Luís Filipe Rodrigues (vice-presidente da autarquia e responsável pela Proteção Civil), Vítor Silva (presidente do Clube Automóvel do Centro) e Nuno Santos (diretor de prova).