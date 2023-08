Rali de Mesão Frio: João Barros foi o grande destaque | AutoSport

João Barros e Cristiano Queiroga conquistaram este domingo a vitória no Rali de Mesão Frio, prova que dominaram de fio a pavio vencendo todas as especiais de classificação com o Volkswagen Polo R5, para a prova pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis e Campeonato Start Norte de Ralis.

Vítor Pascoal e Ricardo Faria foram segundos com um minuto e cinquenta e dois segundos, numa clara constatação que o Porsche 911 Gt3 Cup que a dupla tripulou, não estava tão à vontade nas técnicas especiais de asfalto do Marão. Na terceira posição absoluta ficaram Marco Oliveira e Ricardo Sousa com o Volkswagen Polo N5, tendo garantido a vitória por entre os concorrentes que pontuavam para o Campeonato Promo Norte de Ralis. Nas duas seguintes posições ficou completo o pódio deste campeonato com Rui Borges e Luís ribeiro que rubricaram uma excelente prova que lhes deu a segunda posição com o Citroën C3 N5, na frente da dupla formada por Filipe Teixeira, navegado por António Campos em Citroën Saxo Cup que terminou em terceiro.

Filipe Teixeira e António Campos também pontuam para o Campeonato Start Norte de Ralis e garantiram em Mesão Frio a vitória nesta competição, com quase 12 segundos de vantagem sobre Parcídio Summavielle e Jorge Oliveira em Renault Clio R3, e de Tiago Caetano e Luís Boiça em Peugeot 206 RC que foram terceiros.



No sábado à noite a super especial juntou milhares de espetadores a ladear o percurso que este ano regressou ao coração de Mesão Frio, e o dia terminou em festa com a Festa Branca nas margens do Rio Teixeira a dar o cunho mais social ao fim de semana de competição.