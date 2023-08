Rali de Mesão Frio começa hoje com 65 equipas à partida | AutoSport

Realiza-se este fim-de-semana (19 e 20 de agosto) o Rali de Mesão Frio, prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua e pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis e Campeonato Start Norte de Ralis.

A edição deste ano terá 65 equipas à partida, com o início da prova marcada para hoje à noite, com a realização da Super Especial noturna no centro de Mesão Frio e onde se espera uma enchente de público.

No “Promo”, as atenções viram-se para Marco Oliveira (VW Polo N5), Rui Borges (Citroën C3 N5), João Vinha (Mitsubishi Lancer Evo VI) e Gaspar Pinto (Mitsubishi Lancer Evo VIII) entre outros possíveis candidatos. Já quanto ao “Start”, o líder do campeonato não estará presente no rali, e quem se perfila nesta luta é Filipe Teixeira (Citroën Saxo Cup) e Parcidio Summavielle (Renault Clio RS) a quem se juntará Francisco Costa (Citroën Saxo Kit-Car) um piloto que vem do Campeonato de Clássicos e já mostrou rapidez para lutar pelos lugares da frente. Destaque também para o regresso do imponente Toyota Corola S2000 de António Ramos, um carro ímpar e também capaz de rodar nas posições cimeiras.

João Barros trará até Mesão Frio o seu novíssimo Volkswagen Polo R5, Vítor Pascoal tripulará o seu fabuloso Porsche 911 GT3 Cup e Tiago Almeida diz presente com o Mitsubishi Mirage, nestes que são obviamente destaque de cabeça de cartaz por entre os “outros”.

Com um percurso total de 120 quilómetros, dos quais 57 serão cronometrados, o rali começa no sábado com a super especial urbana e no Domingo terá seis especiais de classificação em asfalto.

PROGRAMA RESUMIDO:

Sábado, 19 de Agosto

21h00 – Super-Especial urbana de Mesão Frio (centro urbano de Mesão Frio)

23h00 – Festa Branca (Zona de Lazer do Rio Teixeira)

Domingo, 20 de Agosto

09h00 – Arranque da etapa (centro urbano de Mesão Frio)

15h05 – Final do Rali (centro urbano de Mesão Frio)

Entrega de prémios decorre pouco após o final do rali, em hora a confirmar posteriormente