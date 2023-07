Rali de Machico: Triunfo de Alexandre Camacho no ‘aperitivo’ para o Rali da Madeira | AutoSport

O campeonato madeirense de ralis voltou à estrada em Machico e na zona este da ilha era esperado novo duelo entre os principais animadores da competição, Alexandre Camacho e Miguel Nunes, por um triunfo que, a meio da temporada podia se afigurar importante no fecho das contas da época. O rali organizado pelo CS Marítimo teve início na noite de sexta-feira com uma especial citadina em que os favoritos assinaram o mesmo tempo, fazendo augurar muita emoção para sábado.

No entanto, logo no arranque do segundo dia de competição, Camacho bateu o seu rival por 2,4 segundos e passou a estar sozinho na frente.



Mesmo que os dois primeiros classificados tenham empatado na prova especial seguinte, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Play voltou a demonstrar a superioridade exibida nas duas provas anteriores, Calheta e Ribeira Brava, sendo o melhor nos restantes seis troços cronometrados e atingindo a meta com um avanço de 12,8 segundos sobre a concorrência. Com três vitórias em quatro provas disputadas, Alexandre Camacho surge bastante bem encaminhado para aquele que poderá ser o seu sétimo título regional absoluto.

Miguel Nunes, numa viatura idêntica, começou por sentir algumas dificuldades na manhã de sábado, em que deu mesmo um toque, e não mais conseguiu rivalizar com o seu principal opositor, perdendo aos poucos para o futuro vencedor. O piloto da Lotus, atual campeão, perdeu também terreno na caminhada para a revalidação do cetro.

O Rali do Marítimo/Machico é a prova que antecede o Rali Vinho Madeira, próxima prova do CPR, e dois pilotos deste campeonato aproveitaram a ocasião para melhor preparar essa participação. José Pedro Fontes, fazendo desta vez equipa com Ana Gonçalves no Citroën C3 Rally2, voltou a mostrar estar bem no asfalto madeirense e, com um terço do evento cumprido, ascendeu ao lugar mais baixo do pódio, posição em que veio a cortar a meta.

Por seu lado, Ricardo Teodósio sentiu algumas dificuldades no piso algo escorregadio das primeiras classificativas de sábado, deu um toque e perdeu o contacto com os homens da frente. Penalizando à entrada para a última secção, o piloto do Hyundai i20N Rally2 mesmo assim garantiu o quarto posto de forma relativamente tranquila. Estando habitualmente logo atrás dos protagonistas do campeonato local, Miguel Caires e o seu Skoda Fabia R5 sofreram no embate com pilotos com máquinas mais atuais e não conseguiram melhor que o quinto posto.

Sexto e sétimo, Filipe Freitas e Paulo Mendes trouxeram os Porsche 991 GT3 de volta ao convívio do “Regional” mas andaram sempre longe das primeiras posições. João Silva manteve-se como referência entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. O piloto do Peugeot 208 Rally4 da FX esteve sempre na frente da categoria e deu-se mesmo ao luxo de lutar durante muito tempo com pilotos bem melhor equipados. Silva terminou a prova com uma vantagem de mais de um minuto para Renato Pita e Artur Quintal, ao volante de viaturas idênticas,

