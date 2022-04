Rali de Lisboa: novo programa e horário | AutoSport

O Rali de Lisboa teve de mudar de data, por motivos de força maior alheios ao CPKA, sendo a prova antecipada em uma semana. Dessa forma, a 2ª edição do Rally de Lisboa, prova que é candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2023, e que conta para o Campeonato Start Sul de Ralis, Troféu Regional Ralis Sul, Troféu Kumho Asfalto, Troféu Kumho Sul e contando ainda com um Rali Extra, tem agora a nova data agendada para

os dias 18 e 19 de junho. Fique com o novo Programa e horário do Rally de Lisboa.