Rali de Lisboa: Mário Matias estreia-se no Peugeot 208 R6 com Carlos Silva

O jovem Mário Matias, de 16 anos, realizou ontem os primeiros ensaios aos comandos do Peugeot 208 R6 com que vai disputar o Rali de Lisboa. Selecionado para o programa FPAK Júnior Team, o piloto será navegado pelo experiente Carlos Silva.

Após os quilómetros iniciais de adaptação, a nova dupla revelou um balanço extremamente otimista. “As sensações foram muito positivas”, garantiu o jovem piloto, focado em capitalizar o vasto conhecimento do seu navegador.

Com este importante teste superado, Matias foca-se agora na progressão competitiva, procurando afirmar o seu talento na prova lisboeta através de uma condução rigorosa e de um entrosamento sólido com a sua equipa técnica.