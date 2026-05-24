Rali de Lisboa: Mário Matias estreia-se no Peugeot 208 R6 com Carlos Silva
O jovem Mário Matias, de 16 anos, realizou ontem os primeiros ensaios aos comandos do Peugeot 208 R6 com que vai disputar o Rali de Lisboa. Selecionado para o programa FPAK Júnior Team, o piloto será navegado pelo experiente Carlos Silva.
Após os quilómetros iniciais de adaptação, a nova dupla revelou um balanço extremamente otimista. “As sensações foram muito positivas”, garantiu o jovem piloto, focado em capitalizar o vasto conhecimento do seu navegador.
Com este importante teste superado, Matias foca-se agora na progressão competitiva, procurando afirmar o seu talento na prova lisboeta através de uma condução rigorosa e de um entrosamento sólido com a sua equipa técnica.
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