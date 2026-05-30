Rali de Lisboa: João Rodrigues vence Peugeot Rally Cup Portugal com prestação categórica

João Rodrigues e Bruno Carvalho dominaram por completo a segunda prova da Peugeot Rally Cup Portugal, vencendo dez das onze especiais. Hélder Miranda é o novo líder do troféu por apenas um ponto.

João Rodrigues e Bruno Carvalho impuseram-se de forma avassaladora no Rally de Lisboa, a segunda paragem da Peugeot Rally Cup Portugal 2026. Pilotando o Peugeot 208 Rally4 n.º 14, a dupla garantiu uma vitória categórica ao registar o melhor tempo em dez das onze especiais cronometradas, ao longo de 106,95 quilómetros competitivos que atravessaram as regiões de Mafra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira, Alenquer e Sintra.

O rali, organizado pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA), culminou com Danny Carreira e Marco Vilas Boas no segundo lugar do pódio, a 58,6 segundos dos vencedores. Hélder Miranda e Mariana Machado asseguraram a terceira posição, terminando a 2 minutos e 31,9 segundos da liderança.

Drama e reviravoltas na estrada

A prova ficou marcada por fortes golpes de teatro logo no arranque. Na primeira especial de sexta-feira, na Tapada de Mafra, os até então líderes do campeonato, Pedro Câmara e João Câmara, sofreram um capotamento que ditou o seu abandono prematuro.

A batalha pelas posições secundárias estendeu-se até à mítica Power Stage de Sintra (11,14 km), onde o azar bateu à porta de Iago Gabeiras e Ian Quintana. A dupla espanhola, que parecia ter o segundo posto consolidado, ficou imobilizada a poucos metros do final. João Rodrigues aproveitou para assinar o triunfo na classificativa e arrecadar os três pontos extra: “Fizemos um rali de excelência, impondo um ritmo forte desde o primeiro quilómetro”, sintetizou idealmente a caravana face ao domínio do vencedor, que encontrou na regularidade a chave para o sucesso em dois dias de calor intenso e troços altamente técnicos.

Contas do campeonato ao rubro

Com estes resultados, a liderança da Peugeot Rally Cup Portugal sofreu uma alteração profunda à partida para a pausa de verão. Beneficiando da consistência nas duas primeiras rondas, Hélder Miranda ascendeu ao topo da tabela classificativa com 42 pontos, detendo a margem mínima de um ponto sobre o herói da jornada de Lisboa, João Rodrigues.

Classificação Geral Provisória (Top-5):

Hélder Miranda / Mariana Machado – 42 pontos

João Rodrigues / Bruno Carvalho – 41 pontos

Pedro Câmara / João Câmara – 27 pontos

Nuno Coelho / Ricardo Cunha – 22 pontos

Danny Carreira / Marco Vilas Boas – 21 pontos

Considerando que o regulamento prevê a contabilização apenas das quatro melhores pontuações em cinco ralis disputados, a luta pelo título ibérico permanece totalmente em aberto.

Próximos desafios em pisos de asfalto

O troféu nacional cumpre agora um interregno prolongado e regressará entre os dias 11 e 12 de setembro com o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, disputado em pisos de asfalto nos dois lados da fronteira. Contudo, as equipas que disputam a vertente ibérica voltam à ação já a 3 e 4 de julho, por ocasião do Rallye Rías Baixas, na região espanhola de Vigo.