Rali de Castelo Branco: Troféu Suzuki decidido por 0.2s | AutoSport

É muito interessante a Copa Suzuki Espanha. Uma estrutura bem organizada, 15 concorrentes, e ainda mais cinco na ‘Júnior’. Os carros são engraçados de ver, os pilotos ‘raçudos’, e por isso a competição é interessante. Foi o caso da prova de Castelo Branco, onde tudo se decidiu no último metro, com

Diego Félix a entrar para o último troço com 1.0s de avanço para Diego Ruiloba e a vencer por 0.2s com Aingeru Castro a ficar a 3.7s. A competitividade deste troféu foi evidente, com os oito primeiros a terminarem o Rali de Castelo Branco separados por um minuto, mas também é verdade que apesar de estarem previstos seis troços os espanhóis só cumpriram quatro, chegando mesmo a haver muito barulho com o que lhes estava a ‘suceder’.

Entre os concorrentes da Dacia Sandero Rally Cup, destaque para Victor Maria, que venceu. Sairo Rodriguez ficou na segunda posição, a 11,6 segundos, e Alberto Briones completou o pódio.