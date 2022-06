Rali de Castelo Branco, FPAK Júnior Team: Rafael Cunha na frente a meio do dia | AutoSport

Está concluída a primeira manhã do novo troféu FPAK Júnior Team, uma competição em que seis jovens pilotos até 25 anos vão lutar pelo prémio final, uma temporada de Rally5 em 2023. Nesta prova, Mariana Machado (Sports&You) ficou de fora logo nos testes quando capotou o Kia Picanto GT, sem que fosse possível ter o carro pronto a tempo do rali.

Logo na primeira especial a nova competição, José Maria Bastos e José Quintas saíram de estrada nos seus Kia Picanto GT e ficaram fora de prova.

Ao cabo de três troços, Rafel Cunha lidera com 12.3s na frente de Danny Carreira com Gonçalo Henriques a 15.8.

Todos têm tido pequenos percalços, mas a luta está interessante e completamente em aberto.

Rafael Cunha venceu dois troços e tem sido o mais regular até aqui.