Rali de Castelo Branco, FPAK Júnior Team: Rafael Cunha líder | AutoSport

O novo troféu FPAK Júnior Team, uma competição em que seis jovens pilotos aos 25 anos vão lutar pelo prémio final, uma temporada de Rally5 em 2023. Nesta prova, Mariana Machado (Sports & You) ficou de fora logo nos testes quando capotou o Kia Picanto GT, sem que fosse possível ter o carro pronto a tempo do rali.

Logo na primeira especial a nova competição, José Maria Bastos e José Quintas saíram de estrada nos seus Kia Picanto GT e ficaram fora de prova. Já perto do fim do dia, Danny Carreira também teve um acidente quando lutava pela liderança, e estava no segundo lugar a 18.6s do líder, saiu de estrada e capotou, desistindo. Quem de seis tira quatro, ficam dois!

Ao cabo de seis troços, Rafael Cunha, piloto da Racing4you, lidera com 26.2s de avanço para Gonçalo Henriques.

Segundo Rafael Cunha: “não foi fácil, o ritmo que se andou foi forte, mas não cometemos erros e acho que isso foi o fundamental” disse. A luta está interessante e completamente em aberto, mas Gonçalo Henriques teve um dia com altos e baixos: “O dia começou mal, tivemos uma saída de estrada, um erro meu, falhámos uma travagem e saímos de frente, depois ganhámos um troço, mas na PEC seguinte sentimos falta de potência no motor, mas estamos em segundos frutos de alguns azares dos outros concorrentes, mas vamos lutar para melhorar, se não for neste, nos próximos ralis” disse o jovem piloto que representa a Domingos Sport.