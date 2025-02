Rali das Camélias: tudo a postos para uma grande luta na estrada

63 equipas estão inscritas na prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, engalanando uma edição muito especial dedicada ao malogrado Luís Caramelo. Se a quantidade é motivo de aplauso, a qualidade dos intérpretes capazes de estar na luta pela glória do triunfo assume-se como de fino recorte, merecedora de uma ovação e capaz de garantir um espetáculo a não perder.

É tarefa hercúlea destacar todos os nomes fortes desta edição 2025 do bilstein group Rallye das Camélias. São, numa linguagem direta, muitos e muito bons, seja entre aqueles que, em circunstâncias normais, têm tudo para estar na luta à geral, seja nos que almejam reclamar o cetro entre as 2RM.

À cabeça do pelotão, Carlos Fernandes e Valter Cardoso, dupla de luxo que querem levar o Mitsubishi Carisma GT a novo triunfo nas Camélias. Não será tarefa fácil, pois, para tentar contrariar as suas pretensões, estarão muitos ‘rápidos e furiosos’ com ‘montadas’ da categoria Rally2. Duas duplas de respeito alinham aos comandos de duas unidades Skoda Fabia: Pedro Clarimundo/Mário Castro e Paulo Neto/Nuno Ribeiro. Também duas são as duplas que confiam no Ford Fiesta, a saber, André Cabeças/Miguel Castro e Carlos Martins/ Francisco Ponte.

E mesmo sabendo que vão alinhar num lendário, mas menos competitivo Mitsubishi Lancer EVO III, jamais seria possível tirar do lote dos pretendentes aos lugares cimeiros os ‘mundialistas’ Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, habituais fregueses das posições de topo nas Camélias.

Em destaque, aparece também Gil Antunes e Alexandre Ramos, que confiam no seu habitual Dacia Sandero R4 para se imiscuírem na batalha dos poderosos.

Nas 2RM o naipe é enorme, aparecendo na cabeça do pelotão João Rodrigues e Bruno Carvalho, num Renault Clio Rally4, Diogo Marujo, com o seu usual Peugeot 208 Rally4, Bruno Carvalho, piloto muito dado às lides da Montanha e que estará nas Camélias com o seu potente Citroen Saxo, navegado por Jorge Azevedo, bem como Diogo Mil-Homens e Pedro Oliveira no endiabrado Toyota Starlet, juntando-se a estas duplas um naipe alargado de equipas capazes de reclamarem um lugar nesta refrega particular das Duas Rodas Motrizes.

Desta que ainda a presença na lista de inscritos de muitos carros clássicos, que darão um toque de grande classe, incrementando ainda mais o alto nível do alinhamento de inscritos.

Fernando Matias, presidente do Clube de Motorismo de Setúbal não esconde “o enorme orgulho que sinto por esta fantástica adesão, premiando assim o esforço tremendo que foi assumido pelo nosso clube, com as autarquias de Cascais, Mafra e Sintra e os nossos patrocinadores, para conseguir levar a bom porto a preparação desta edição 2025 das Camélias”.

Para o líder da agremiação setubalense, esta é “mais uma prova do prestígio deste histórico rali e também é a melhor forma de homenagearmos o Luís Caramelo. Estamos prontos para um fim de semana de muito trabalho organizativo, mas tudo faremos para que a prova seja, uma vez mais, um enorme êxito desportivo, organizativo e que entregue às populações e aos apaixonados pelos ralis mais um evento memorável!”.

O dia de amanhã, sexta-feira, 7 fevereiro, será integralmente dedicado às verificações técnicas e administrativas que decorrerão, entre as 14.00 e as 18.00 horas, nas instalações do Bilstein Group, situadas em Venda de Pinheiro, na Malveira.

Sábado, 8 de fevereiro, transformar-se-á no palco onde todas as emoções competitivas estarão ao rubro. Será tempo da etapa única da prova, com a partida e a chegada a terem como palco os jardins do Casino do Estoril. o bilstein group Rali das Camélias 2025 terá uma extensão total de 263,08 km, dos quais 61,67 contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.

As duas primeiras, serão percorridas na secção matinal e correspondem à passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), seguindo-se um reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra.

As hostilidades vespertinas arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do Bilstein Group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km).