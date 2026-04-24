Rali das Camélias: Trio de favoritos, mas muita incerteza quanto a quem pode vencer

Na frente, o Rali das Camélias deverá discutir-se sobretudo entre Carlos Fernandes, Rui Madeira e João Barros, com Gil Antunes e André Cabeças como principais nomes capazes de entrar nessa luta.

Carlos Fernandes parte como uma das maiores referências, depois de ter vencido as duas últimas edições, em 2024 e 2025, e procurar agora o terceiro triunfo consecutivo, desta vez novamente com Valter Cardoso no Mitsubishi Carisma GT. Rui Madeira surge como um dos adversários mais fortes: já venceu a prova por três vezes, em 2021, 2022 e 2023, conhece bem o rali e apresenta-se com um Hyundai i20 N Rally2, navegado por Nuno Rodrigues da Silva, com argumentos claros para lutar pela vitória.

João Barros / Jorge Henriques, também em Skoda Fabia Rally2, são naturalmente candidatos, face à sua rapidez e experiência, e neste particular, a única coisa que perdem para Carlos Fernandes e Rui Madeira é o desconhecimento do terreno, esse pode ser o seu único óbice.

É também por isso que logo atrás, há um segundo grupo de candidatos muito sério, formado por Gil Antunes / Diogo Correia em Skoda Fabia Rally2, e André Cabeças / Miguel Castro em Citroën C3 Rally2. Todos têm carro e andamento para entrar na discussão dos lugares do pódio e aproveitar qualquer oportunidade para se aproximarem da vitória. Especialmente Gil Antunes, pois o rali passa literalmente à porta de casa!

Se a prova correr dentro da lógica mais previsível, Carlos Fernandes, Rui Madeira e João Barros parecem ser os dois nomes mais fortes para vencer, com os restantes candidatos, Gil Antunes e André Cabeças a ver como param as modas, ver todas as oportunidades que possam abrir ainda mais a luta.