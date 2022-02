Rali das Camélias, Rui Madeira: “O Mitsubishi Mirage é um carro muito homogéneo” | AutoSport

Depois de na semana anterior ter obtido um bom resultado nos SSB na Baja TT Montes Alentejanos, Rui Madeira mudou o ‘chip’ e com Nuno Rodrigues da Silva ao lado e no Mitsubishi Mirage Proto by Tiago Almeida, venceu e convenceu no Rali das Camélias, depois duma interessante luta com Pedro Clarimundo, Gil Antunes e Paulo Neto: “

Foi um rali de trás para a frente, nos testes que fizemos vimos que o carro tinha potencial, gostamos de testar o carro, sentíamos que a concorrência era forte mas nada como chegar ao dia do rali e ver como era

E a concorrência esteve feroz, acho que foi um rali extremamente disputado, foi bom para os espectadores, e nós fomos mexendo um bocadinho no carro, fomos melhorando, curiosamente andámos sempre com os mesmos pneus, já desde os testes, o carro tem um comportamento exemplar, e isso reflete-se a nível do desgaste dos pneus.

É um carro muito homogéneo, é muito curto entre eixos e por vezes sente-se que é um bocadinho nervoso.

Para a tarde conseguimos por o ALS com mais carga alterámos a afinação de suspensão, e o carro ficou mais neutro, mais fácil de guiar e com maior potência que extraímos devido ao ALS.

De resto foi um rali interessante de seguir muita gente na estrada, foi pena ter desistido o Pedro Clarimundo, estava a ser engraçado, estávamos todos na luta.

Eu estava preparado para atacar no fim, mas penso que fomos inteligentes, soubemos gerir o dia, no primeiro troço ficamos sem ALS, e a partir daí fomos rodando e melhorando”, disse Rui Madeira que agradeceu o carro que lhe colocaram nas mãos: “Aproveito para dedicar a vitória ao Tiago Almeida, que é o preparador do carro, que acreditou que íamos fazer um bom resultado, este triunfo também o obra dele, porque o carro é praticamente todo feito em casa, em Amarante. O carro está extremamente bem feito, dou-lhe os parabéns por isso”, disse Rui Madeira que nas duas próximas semanas vai definir o que vai fazer este ano: “espero conseguir fazer tudo o que pretende fazer…”, concluiu.