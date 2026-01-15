Rali das Camélias: Revival, Audi Sport Quattro e novidades Rally2 em destaque

O bilstein group Rallye das Camélias foi oficialmente apresentado, consolidando a sua posição como um dos bons ralis nacionais. Agendado para 6 e 7 de fevereiro, o evento traz várias novidades, incluindo a categoria Revival, que celebra os clássicos.

Regresso do Audi Sport Quattro e categoria Revival

Uma das grandes atrações é a inclusão da categoria Revival, que trará de volta às estradas de Sintra, Mafra, Cascais e Torres Vedras um Audi Sport Quattro S1 E2. Esta réplica funcional do lendário carro que participou no Rali de Portugal em 1986 – há precisamente 40 anos – será pilotada pelo espanhol Alberto Fraga. Este regresso simbólico dos Grupos B às estradas portuguesas, de forma celebrativa e segura, não só representa a excelência tecnológica de uma era, mas também recorda o marco histórico de 1986.

A inclusão desta categoria reflete o compromisso do Clube de Motorismo de Setúbal em honrar o passado da prova, transformando o Rali das Camélias num evento que transcende a competição desportiva, oferecendo uma experiência histórica e cultural.

Programa desportivo inovador

A edição de 2026 apresenta alterações significativas:

Expansão Territorial: Pela primeira vez, o rali utilizará quatro concelhos em vez dos habituais três, aumentando a sua cobertura.

Sexta-feira, 6 de Fevereiro:

Verificações técnicas e administrativas junto à Bilstein Group.

Partida dos jardins do Casino do Estoril às 18:00.

Dupla passagem pela classificativa Sintra-Cascais, com reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Sintra.

Passagem noturna pela inédita especial em Almargem do Bispo (7,5 km), proporcionando grande visibilidade aos espetadores.

Reagrupamento no Palácio Nacional de Mafra e assistência no Parque Intermodal de Mafra.

Sábado, 7 de Fevereiro:

Partida matinal de Mafra após a assistência.

Primeira classificativa em Casal de Barbas, Torres Vedras.

Segunda classificativa (Mafra) invertida em relação às edições anteriores.

Especiais da tarde, incluindo a emblemática Quinta da Abelheira (14 km), realizada duas vezes, com o troço de Torres Vedras pelo meio.

O troço da Quinta da Abelheira foi modificado, incluindo novas passagens no Monte Gordo e a Rampa do Gradil, um clássico que marca a dificuldade técnica da prova.

Zona de Espetáculo e prémio especial

Uma das grandes inovações é a criação de uma zona de espetáculo no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Almargem do Bispo, a partir das 19h00 de sexta-feira. Este espaço incluirá restauração, áreas de acolhimento e aproximação controlada aos pilotos, reafirmando a modernização do evento. A classificativa de Almargem do Bispo terá um prémio especial para o vencedor.

Participantes de Realce

O Rali das Camélias contará com a participação de nomes como:

André Cabeças (Citroën C3 Rally2)

Gil Antunes (Škoda Fabia Rally2 evo)

Henrique Moniz (Škoda Fabia Rally2 evo)

João Rodrigues (Renault Clio Rally4)

Uma Edição Histórica

Com origens em 1954, o Rali das Camélias tem um passado rico, tendo pertencido ao Nacional de Ralis até 1991. Após um interregno, regressou em 2018, realizando-se todos os anos desde então, com exceção de 2020. Fernando Matias, Joaquim Capelo e a sua equipa preparam-se para colocar na estrada mais uma edição deste mítico rali, marcando o início da época de ralis em Portugal.