Rali das Camélias: Revival, Audi Sport Quattro e novidades Rally2 em destaque
O bilstein group Rallye das Camélias foi oficialmente apresentado, consolidando a sua posição como um dos bons ralis nacionais. Agendado para 6 e 7 de fevereiro, o evento traz várias novidades, incluindo a categoria Revival, que celebra os clássicos.
Regresso do Audi Sport Quattro e categoria Revival
Uma das grandes atrações é a inclusão da categoria Revival, que trará de volta às estradas de Sintra, Mafra, Cascais e Torres Vedras um Audi Sport Quattro S1 E2. Esta réplica funcional do lendário carro que participou no Rali de Portugal em 1986 – há precisamente 40 anos – será pilotada pelo espanhol Alberto Fraga. Este regresso simbólico dos Grupos B às estradas portuguesas, de forma celebrativa e segura, não só representa a excelência tecnológica de uma era, mas também recorda o marco histórico de 1986.
A inclusão desta categoria reflete o compromisso do Clube de Motorismo de Setúbal em honrar o passado da prova, transformando o Rali das Camélias num evento que transcende a competição desportiva, oferecendo uma experiência histórica e cultural.
Programa desportivo inovador
A edição de 2026 apresenta alterações significativas:
Expansão Territorial: Pela primeira vez, o rali utilizará quatro concelhos em vez dos habituais três, aumentando a sua cobertura.
Sexta-feira, 6 de Fevereiro:
Verificações técnicas e administrativas junto à Bilstein Group.
Partida dos jardins do Casino do Estoril às 18:00.
Dupla passagem pela classificativa Sintra-Cascais, com reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Sintra.
Passagem noturna pela inédita especial em Almargem do Bispo (7,5 km), proporcionando grande visibilidade aos espetadores.
Reagrupamento no Palácio Nacional de Mafra e assistência no Parque Intermodal de Mafra.
Sábado, 7 de Fevereiro:
Partida matinal de Mafra após a assistência.
Primeira classificativa em Casal de Barbas, Torres Vedras.
Segunda classificativa (Mafra) invertida em relação às edições anteriores.
Especiais da tarde, incluindo a emblemática Quinta da Abelheira (14 km), realizada duas vezes, com o troço de Torres Vedras pelo meio.
O troço da Quinta da Abelheira foi modificado, incluindo novas passagens no Monte Gordo e a Rampa do Gradil, um clássico que marca a dificuldade técnica da prova.
Zona de Espetáculo e prémio especial
Uma das grandes inovações é a criação de uma zona de espetáculo no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Almargem do Bispo, a partir das 19h00 de sexta-feira. Este espaço incluirá restauração, áreas de acolhimento e aproximação controlada aos pilotos, reafirmando a modernização do evento. A classificativa de Almargem do Bispo terá um prémio especial para o vencedor.
Participantes de Realce
O Rali das Camélias contará com a participação de nomes como:
André Cabeças (Citroën C3 Rally2)
Gil Antunes (Škoda Fabia Rally2 evo)
Henrique Moniz (Škoda Fabia Rally2 evo)
João Rodrigues (Renault Clio Rally4)
Uma Edição Histórica
Com origens em 1954, o Rali das Camélias tem um passado rico, tendo pertencido ao Nacional de Ralis até 1991. Após um interregno, regressou em 2018, realizando-se todos os anos desde então, com exceção de 2020. Fernando Matias, Joaquim Capelo e a sua equipa preparam-se para colocar na estrada mais uma edição deste mítico rali, marcando o início da época de ralis em Portugal.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI