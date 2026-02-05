Rali das Camélias ‘promete’ plantel fantástico: inscrições prolongadas até dia 13

Adiamento do Rali das Camélias não arrefece entusiasmo e a prova promete grande espetáculo

O Rali das Camélias, inicialmente previsto para os dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, foi adiado para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026. A prova prepara-se para ter uma fantástica lista de concorrentes, já que até ao momento estão inscritos ou “apalavrados” nada mais nada menos que oito RC2 (R5/Rally2), numa lista que até ao fecho das inscrições – que foram prolongadas até dia 13 de fevereiro – pode ultrapassar as sete dezenas de concorrentes.

Para muitos pilotos, o Rali das Camélias é uma prova onde o prazer de conduzir e o convívio com o público – que é habitualmente muito – se sobrepõem à pressão dos campeonatos, sendo muitas vezes o momento escolhido para testar ou “dar uma perninha”, enquanto se sente o calor dos muitos adeptos.

Na calha para participar na prova estão Rui Madeira-Nuno Rodrigues da Silva (Hyundai i20 Rally2); Ruben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota Yaris GR Rally 2); João Barros-Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2); Paulo Neto-Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally 2); Diogo Marujo-Jorge Carvalhosa (Skoda Fabia R5 evo); André Cabeças-Miguel Castro (Citroen C3 Rally2); Gil Antunes-Diogo Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) e Henrique Moniz-Tiago Silva (Skoda Fabia Rally2 evo), isto entre os RC2.

Carlos Fernandes-Valter Cardoso, com o seu Mitsubishi Lancer, vai andar no meio dos muitos referidos mais atrás, enquanto João Rodrigues-Bruno Carvalho (Renault Clio Rally4) se preparam para o CPR 2RM deste ano, onde poderão ser dos principais favoritos à conquista do ceptro.

Por fim e não menos importante, a presença internacional da prova com o imponente Audi Sport Quattro S1 E2 de Alberto Fraga-Filipe Álvaro e ainda os “nuestros hermanos”, Alberto Conde-Adolfo G. Amuinha (Toyota Starlet KP61 3P).

O Rali das Camélias ocupa um lugar de destaque fortemente afetivo e técnico no panorama nacional, sendo descrito como uma prova com uma mística muito própria, decorrente do seu fantástico passado. Após um longo período sem provas de ralis numa região com enorme massa adepta, a prova regressou em força para preencher um vazio de muitos anos. O rali é conhecido por atrair “muita gente” à estrada, evidenciando a paixão local pelas corridas.

Ainda por cima, o rali percorre troços emblemáticos e conhecidos de todos, como os da Serra de Sintra, que fazem parte do imaginário do desporto automóvel, bem como tem partes de troços em zonas míticas do antigo Rali de Portugal, e como se não bastasse é o palco ideal para “afinar” os carros para os concorrentes do CPR que pretendem competir no Rali de Lisboa, já que os pisos e a tipologia dos troços têm as mesmas características.

Desde que regressou em 2018, pela mão de Luiz Caramelo, não só devolveu Sintra aos ralis sem ser de regularidade (Rali de Portugal Histórico) como recriou um rali de grande dimensão que faltava a esta zona do País.

Como se sabe, a Comissão Organizadora do Rallye das Camélias adiou a realização da prova, numa decisão tomada de forma muito responsável, não desviando dessa forma meios humanos e logísticos que estão mobilizados para operações de socorro, limpeza, reparação de vias e apoio às populações.