Rali das Camélias/PEC5: Rui Madeira distancia-se na frente
Rui Madeira / Nuno Rodrigues da Silva (Hyundai i20 N Rally2) voltam a vencer um troço, batem Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) por 2.5s com André Cabeças/Bino Santos (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 3.2s. Com um troço menos conseguido, Gil Antunes / Diogo Correia (Skoda Fabia Rallye 2 Evo) foi apenas quarto e cedeu mais 3.7s para os líderes e com isso está agora a 9.3s da frente que irá tentar ir buscar nos três troços da tarde. Agora é tirar um coelho da cartola nas afinações do carro e tentar.
Já Rui Madeira, foi aumentando o ritmo a cada troço, e tem agora 9.3s para gerir. Tendo em conta que é um rali sprint, não é uma vantagem decisiva, mas muito importante.
Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) já estão a 19.0s da frente. A quebra da transmissão na PEC1, tramou-os, e dificilmente, pelo menos em condições normais, alcançam nova vitória.
Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) voltaram a ser os melhores nas 2RM, ganharam mais 4.4s a Carlos Neves / João Reis (Renault Clio Sport) e a margem entre ambos já subiu para 12.8s.
Bruno Carvalho / Flávio Vieira (Citroën Saxo S 1600), são terceiros a mais 24.6s.
A fechar o top 10 estão Paulo Cruz / Ana Gonçalves (Mitsubishi Evo X), Pedro Baiona / Bruno Malhão (Peugeot 106) e Pedro Leone / Bruno Ramos (Ford Escort RS Cosworth).
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