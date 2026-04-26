Rali das Camélias/PEC4: Carlos Fernandes vence, Rui Madeira aumenta liderança
Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) venceram a PEC4, Casais Monte Bom, bateram
Rui Madeira / Nuno Rodrigues da Silva (Hyundai i20 N Rally2) por 0.7s com Gil Antunes / Diogo Correia (Skoda Fabia Rallye 2 Evo) a cederem mais 1.3s para os líderes do Rali das Camélias, que desta forma dilataram o avanço para 5.6s. André Cabeças / Ilbrino Santos (Citroën C3 Rally2) foram quartos a 5.9s da frente, e com isso perderam o terceiro posto para Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT).
Pedro Baiona / Bruno Malhão (Peugeot 106) foram desta feita os mais rápidos nas 2RM, na frente de Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) com Carlos Neves / João Reis (Renault Clio Sport) 1.3s mais atrás. A margem entre ambos é agora de 8.4s nas 2RM.
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