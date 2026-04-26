Rali das Camélias/PEC3: Rui Madeira aumenta avanço para Gil Antunes

Rui Madeira / Nuno Rodrigues da Silva (Hyundai i20 N Rally2) entraram a vencer no arranque do segundo dia do Rali das Camélias, ao baterem Gil Antunes / Diogo Correia (Skoda Fabia Rallye 2 Evo) por 2.4s, dilatando dessa forma o seu avanço para 4.3s. As duas duplas vão continuar a sua luta pelo triunfo, sendo que Madeira sabe que gil Antunes quer estrear-se a vencer nesta prova, de modo a comemorar de melhor forma os seus 20 anos de carreira. E que melhor prenda para isso: o Skoda Fabia Rallye 2 Evo com que está a dar grande luta ao ex-Campeão do Mundo de Grupo N e vencedor do Rali de Portugal…há precisamente 30 anos!

André Cabeças / Ilbrino Santos (Citroën C3 Rally2) foram terceiros a 6.3s e Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) quartos, cedendo mais 6.4s, depois de ontem terem perdido tempo quando partiram a transmissão dianteira logo no primeiro troço. Cabeças já está a 11.5s da frente e Carlos Fernandes a 17.2s pelo que as aspirações deste vencer mais uma vez estão a tornar-se muito complicadas.

Nas duas rodas motrizes, Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) somam e seguem, ganharam mais 3.2s a Carlos Neves / João Reis (Renault Clio Sport) que estão a dar uma bela réplica.