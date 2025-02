Rali das Camélias/PEC3: Carlos Fernandes soma e segue

Terceiro troço, terceiro triunfo para Carlos Fernandes/Valter Cardoso, em Mitsubishi Carisma GT, que desta feita deixaram André Cabeças/Miguel Castro (Ford Fiesta R5) a 9.7s com João Rodrigues/Bruno Carvalho (Renault Clio Rally 4) com um sensacional terceiro lugar na especial na frente de Pedro Clarimundo/Mário Castro (Skoda Fabia R5)

Paulo Neto/Nuno Ribeiro (Skoda Fabia R5) e Rui Madeira/Nuno R. Silva (Mitsubishi Lancer Evo III), com Diogo Mil Homens/Pedro Oliveira (Toyota Starlet), outros dos homens que normalmente brilham nas provas que realizam.

Seguiram-se, Gonçalo Boaventura/Diogo Leitão (Peugeot 106 Rallye) em sétimo, também eles a fazer uma boa prova.

Na geral, Carlos Fernandes tem agora 34.5s de avanço para André Cabeças, que passou Pedro Clarimundo nesta especial, estando agora a 5.0s exatos do piloto do Ford. Rui Madeira é quarto, 11.2s mais atrás, com João Rodrigues apenas a 2.8s, na frente de Diogo Mil Homens, que ‘saltou’ de oitavo para sexto.

Carlos Martins/Francisco Ponte (Ford Fiesta R5) foram apenas nonos neste troço e cederam 29.2s, o que significa que caíram para a sétima posição, agora a 4.6s de Diogo Mil Homens.

Daniel Amaral/Joel Lutas (Toyota Yaris GR) eram décimos, são agora oitavos, e a fechar o top 10 estão agora Gonçalo Boaventura em nono, vindo do 11º lugar e Carlos Neves João Reis (Renault Clio Sport) no 10º posto, eles que eram sétimos. Para fora do top 10 caíram Paulo Cruz/Hugo Bentes (Mitsubishi Evo X).

