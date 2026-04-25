Rali das Camélias/PEC2: Rui Madeira lidera, 0.9s na frente de Gil Antunes

Arrancou em beleza o Rali das Camélias com dupla passagem pelo troço de Almargem do Bispo, com a Zona Espetáculo da do Santuário da Nossa Senhora da Piedade a ser colorida por uma inacreditável mole humana, a deixar mais uma vez provado que os ralis fazem falta ao distrito de Lisboa.

A Zona permitia a passagem dos concorrentes num espetacular ‘cotovelo’ e foi também palco do final do troço e reagrupamento pelo que a festa foi grande. Um bom exemplo de como os ralis conseguem juntar muita gente, com animação, comes e bebes, locais seguros para assistir, uma aposta totalmente ganha pelo CMS e por Almargem do Bispo.

Em termos desportivos, o Rali das Camélias tem tudo para ser uma prova bem equilibrada, já que ao cabo de dois troços, Rui Madeira / Nuno Rodrigues da Silva (Hyundai i20 N Rally2) lideram com 0.9s de avanço para Gil Antunes / Diogo Correia (Skoda Fabia Rally2 Evo) que num rali que lhe passa literalmente à porta de casa, conseguiu vencer o primeiro troço, algo que nunca mais esquecerá: “em 20 anos de carreira nunca tive um rali à porta de cada, foi desta, e ganhei o troço” disse Gil Antunes que termina o dia a nove décimos de Rui Madeira e está pronto para a luta pelo triunfo: “testámos bem, estou pronto para a luta”, disse o piloto que vai fazer tudo para vencer esta prova.

Apesar de um toque no primeiro troço André Cabeças / Bino Santos (Citroën C3 Rally2) terminam o dia em terceiro a 5.2s da frente, ainda assim na frente de Carlos Fernandes / Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) que partiram a transmissão da frente do Mitsubishi na ZE da Senhora da Piedade e perderam logo 10.1s. Atenuaram as perdas no segundo e terminam o dia a 10.8s da frente. Amanhã podem perfeitamente entrar na luta pelo triunfo. De modo nenhum estão afastados.

Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) são os melhores das duas rodas motrizes, no quinto posto, com 3.9s de avanço para Carlos Neves / João Reis (Renault Clio Sport).

Paulo Cruz / Ana Gonçalves (Mitsubishi Evo X) são sétimos na frente de Pedro Leone / Bruno Ramos (Ford Escort RS Cosworth) com Bruno Carvalho / Flávio Vieira (Citroën Saxo S1600) e Alexandre Ramos / Sandra Ramos (Peugeot 208 VTI) a fechar o top 10.

Amanhã, mais seis troços:

PEC 3 – Casal Barbas 1: 10h06

PEC 4 – Casais de Monte Bom: 10h48

PEC 5 – Casal Barbas 2: 11h28

PEC 6 – Quinta da Abelheira 1: 14h41

PEC 7 – Torres Vedras: 15h44

PEC 8 – Quinta da Abelheira 2: 16h17