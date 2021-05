Rali das Camélias PE5: Rui Madeira perto do triunfo | AutoSport

Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva, no Skoda Fabia R5 da BS MotorSport, lideram o Rali das Camélias após o penúltimo troço com um avanço de 33.6s para os vencedores da prova do ano passado, Pedro Clarimundo/Mário Castro, também em Skoda Fabia R5, que venceram esta última especial, por 0.2s. Até aí, Rui Madeira tinha ganho todos os troços.

Terceiro lugar para Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), a 31.0s de Pedro Clarimundo, com André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi Mirage Evo) em quarto, 53.3s mais atrás.

João Rodrigues e Manuel Santos, no Peugeot 106 (X1-9) estão em quinto da geral, e são os melhores dos 2WD. Depois duma manhã mais apagada, Eduardo Antunes e Hugo Bentes (Mitsubishi Lancer Evo VI) recuperaram e são sextos da geral a 8.4s do quinto lugar. Ainda podem recuperar. Pedro Lança e Paulo Marques (Citroen Saxo Cup) são sétimos a 0.1s do piloto do Mitsubishi pelo que também ainda estão na luta pela quinta posição e pelo triunfo no 2WD, o mesmo sucedendo com Gonçalo Boaventura e Rodrigo Silva (Peugeot 106 Rallye).

Quatro pilotos em nove segundos, uma grande luta que se desenha para o último troço. Só lá na frente é que está tudo resolvido.

