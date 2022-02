Rali das Camélias, PE5: Rui Madeira na frente, três separados por 4.4s | AutoSport

A quarta especial do Rali das Camélias foi madrasta para Pedro Clarimundo/Mário Castro (Skoda Fabia R5), que lideravam o rali com 0.3s de avanço para Gil Antunes/Alexandre Ramos (Dacia Sandero R4), já que um problema técnico no carro checo levou a dupla ao abandono.

Para a frente do rali foram Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage Proto), desta feita com um avanço de 1.9s para Gil Antunes, com Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2) a 5.4s da frente. O piloto que estreia o Skoda Fabia Rally2 nesta prova, Paulo Neto, venceu a PE5, com 0.7s de avanço para Gil Antunes e 1.0s para Rui Madeira e agora, antes de nova ronda por Sintra, faltam dois troços e há três equipas separadas por 4.4s.

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Lancer Evo) são quartos a 20.9s e em condições normais estão afastados da luta pelo triunfo. Américo Antunes/Paulo Lopes (Peugeot 208 Rally4) são quintos a 1m06.6s.

