Rali das Camélias, PE3: Três separados por 2.0s… (com vídeo) | AutoSport

Ao cabo de três especiais, Pedro Clarimundo/Mário Castro (Skoda Fabia R5) lideram o Rali das Camélias com 0.3s de avanço para Gil Antunes/Alexandre Ramos (Dacia Sandero), com Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage Proto) a 2.0s. Como se percebe muito equilíbrio na fase inicial da prova, até porque Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2), não estão longe e rodam a 7.9s da frente.

A prova está a revelar-se muito interessante, com muitas equipas a imprimir bons andamentos, como pode ver no vídeo abaixo.