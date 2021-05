Rali das Camélias PE3: Rui Madeira lidera destacado | AutoSport

Quem sabe não esquece e Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva, no Skoda Fabia R5 da BS MotorSport, lideram o Rali das Camélias após os três troços até aqui realizados. A dupla vencedora da Taça FIA de Grupo N de 1995, venceu os três troços da manhã, dois deles na Serra de sintra e chegou à assistência com um avanço de 23.9s para os vencedores da prova do ano passado, Pedro Clarimundo/Mário Castro, também em Skoda Fabia R5.

Terceiro lugar para Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), que rodam a 15.5s do segundo lugar, com André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi Mirage Evo) em quarto, a 40.2s do lugar mais baixo do pódio.

Alexandre Ramos e Ricardo Domingos (Peugeot 208 VTI), classe P1-2, lideram as duas rodas motrizes, na frente de João Rodrigues e Manuel Santos, que no pequeno Peugeot 106 (X1-9) estão em sexto da geral, a 5.5s dos melhores dos 2WD.

A andar de forma fantástica estão também Diogo Mil Homens e Pedro Oliveira no bem preparado Fiat Uno 45 S (X1-8). São sétimos da geral, a 5.2 do sexto posto. Vasco Emílio e João Jardim Pereira (Ford Escort RS 2000), H71-5 são os melhores dos Clássicos no oitavo lugar da geral. Fique com algumas fotos da passagem dos concorrentes por Sintra.

