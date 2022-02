Rali das Camélias: Os primeiros ganchos da subida da Rampa da Pena (vídeo) | AutoSport

Neste troço, Sintra-Pé da Serra, Gil Antunes/Alexandre Ramos (Dacia Sandero) foram os mais rápidos 0.4s na frente de Pedro Clarimundo/Mário Castro (Skoda Fabia R5), com Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage Proto) a ficarem a 2.4s e Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2), a 5.7s.

A prova está a revelar-se muito interessante, com muitas equipas a imprimir bons andamentos, como pode ver no vídeo abaixo, feito na primeira sequência de ganchos da Rampa da Pena.