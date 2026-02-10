Rali das Camélias: Novo adiamento, ainda sem data definitiva

O severo mau tempo que se tem abatido sobre Portugal tem afetado milhares de pessoas, sobretudo na zona Centro, mais castigada pelos ventos fortes e pelas cheias. Infelizmente, a chuva continua a cair persistentemente, provocando ainda mais danos e afetando mais pessoas. É sem surpresa que os eventos desportivos começam a ser colocados em segundo plano e o Rali das Camélias, que já sofreu um adiamento, voltou a ser adiado.

Inicialmente agendado para 6 e 7 de fevereiro, o evento foi adiado pela Comissão Organizadora, que justificou a medida com a prioridade dada à segurança das populações e à recuperação das infraestruturas afetadas. A nova data da prova foi acordada, com os dias 20 e 21 a serem os escolhidos para uma prova que conta com uma notável lista de inscritos.

Mas a incessante chuva que teima em abater‑se sobre o território nacional obriga a Comissão Organizadora a fazer um novo adiamento, colocando, acima de tudo, o sentido de responsabilidade face à gravidade da situação.

O que disse a organização

Em comunicado, a organização referiu que “as condições atuais tornam intransitáveis várias estradas que integram o percurso do rali, impossibilitando garantir a segurança de pilotos, equipas, público e de todos os envolvidos na organização do evento.

Neste momento, as prioridades do país e das populações locais devem estar centradas na segurança, na recuperação das infraestruturas e no apoio a todos os que foram afetados por esta situação excecional. Acreditamos que devemos saber parar quando a realidade assim o exige, demonstrando responsabilidade e solidariedade.

A organização do Rallye das Camélias expressa a sua total solidariedade para com todas as vítimas, famílias e comunidades afetadas, bem como com as entidades que se encontram no terreno a prestar apoio.

A nova data da prova será comunicada nos próximos dias, assim que estejam reunidas as condições necessárias e após articulação com todas as entidades competentes.”

A organização lançou também um apelo aos pilotos para que “mantenham o interesse no evento, uma vez que todo o trabalho efetuado até ao momento foi desenvolvido a contar com a vossa presença.

É fundamental contar convosco, e continuaremos a trabalhar para que se mantenham inscritos”.