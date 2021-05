Rali das Camélias no fim de semana | AutoSport

Vai para a estrada no próximo fim de semana o Rali das Camélias, prova que sem pertencer a qualquer competição vai ter uma lista de concorrentes bem interessante. Depois de Luís Caramelo, presidente da Comissão Organizadora e Diretor de Prova, ter reavivado a prova em 2018, vinte anos depois do último Rali das Camélias do século passado, a prova não se realizou o ano passado devido à pandemia, sendo adiada para 2021, realizando-se agora numa data bem diferente. Era em novembro, agora em maio.

As duas edições até aqui realizadas foram ganhas por Paulo Neto (Citroën DS3 R3T Max) e Pedro Clarimundo (Hyundai i20 R5), mas o Rei das Camélias continua a ser Mário Silva com os seus sete triunfos. Américo Nunes (5), Joaquim Santos (4) Inverno Amaral (2) e Joaquim Moutinho (2) são outros nomes fortes que venceram a prova.

A Lista de participantes terá mais de 60 concorrentes. Pedro Clarimundo regressa, agora de Skoda Fabia R5, Gil Antunes leva o seu Dacia Sandero R4, rui Madeira já tinha confirmado a sua presença com o Skoda Fabia R5, André Cabeças corre com o seu novo Mitsubishi Mirage Evo, e uma interessante novidade é a estreia em rali do novo KIA Rio Rally, um carro desenvolvidoa ‘in-house’ pela CRM Motorsport.

Ao contrário do que se chegou a ponderar, a prova não será candidata ao Campeonato Sul de Ralis, mas estão a ser preparadas boas surpresas para a prova em 2022.

Sábado, 15 de maio

PE1 Sintra – Pé da Serra 10.11 km 09:20

PE2 Azóia – Cascais 9.24 km 09:50

PE3 Monte Gordo – Gradil 11.70 km 11:15

Assistência Mafra (30 Min) 14:10

PE4 Codeçal 8.86 km 15:13

PE5 Livramento 7.21 km 15:56

PE6 Capuchos 12.56 km 17:42

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI