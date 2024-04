Rali das Camélias: guia da prova

A edição 2024 do bilstein group Rallye das Camélias, disputa-se nos próximos dias 12 e 13 de abril, com a parte competitiva toda no sábado. As Verificações Administrativas e Técnicas serão realizadas no dia 12 de Abril, nos BV. de S.Pedro de Sintra, com a prova a ir para a estrada no dia seguinte de manhã, primeiro no Parque Natural Sintra/Cascais e depois em Mafra, onde haverá uma paragem de reagrupamento na Porta de Armas, do Palácio Nacional, seguida da habitual zona de assistência no Parque Intermodal.

A prova prossegue com duas passagens pela Tapada de Mafra, seguindo-se mais uma assistência rápida em Mafra e duas classificativas finais, de novo no Parque Natural Sintra/Cascais, com um reagrupamento na Praia Grande e a prova a terminar no Largo do Palácio Nacional de Sintra, onde se realizará o Pódio Final e a distribuição de prémios final.

Há duas provas de classificação totalmente diferentes de 2023 e dos anos anteriores; Tapada de Mafra e Sintra, mas todos os percursos são globalmente conhecidos.

Programa/Horário

Sábado 13 de abril, 1ª etapa

Início – Jardins do Casino Estoril 09:00

PEC1 Cascais 11.48 km 09:35

PEC2 Mafra 10.35 km 10:55

Reagrupamento – Palácio Nacional de Mafra – 40 mins 11:35

Serviço A – Parque Intermodal – 30 mins 14:10

PEC3 Tapada Nacional 1 15.10 km 15:05

Reagrupamento – bilstein Group – 20 mins 15:50

PEC4 Tapada Nacional 2 15.10 km 16:50

Serviço B – Parque Intermodal – 10 mins 17:25

PEC5 Sintra 1 9.68 km 18:45

Reagrupamento – Praia Grande – 40 mins 19:15

PEC6 Sintra 2 9.68 km 20:15

Final – Palácio Nacional de Sintra 21:00