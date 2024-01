Rali das Camélias confirmado a 9 e 10 de fevereiro | AutoSport

O bilstein group Rallye das Camélias vai mesmo realizar-se na data previamente marcada a 9 e 10 de fevereiro. em comunicado, a Comissão Organizadora da prova confirma a realização da prova na data há muito agendada: “ao contrário do que foi anunciado por alguns Órgãos de Comunicação Social, na sequência do exposto pelos organizadores na apresentação oficial que teve lugar nas instalações do bilstein group”

Explicando o que se passou, depois de ter apresentado a todas as entidades, o programa e o percurso da prova ainda em dezembro passado, solicitando os respetivos pareceres positivos, como está regulamentado, a Comissão Organizadora da Prova foi surpreendida pelo condicionamento de dois dos três percursos indicados no Parque Natural Sintra/Cascais, por parte do ICNF: “Os três percursos indicados são os mesmos que a prova e outras provas utilizam desde 2018, altura em que esta regressou ao calendário nacional da FPAK, pelo que, mesmo aceitando a limitação imposta, o sentimento de incompreensão esteve bem presente quando a decisão foi conhecida. Sendo dadas como alternativas, a indicação de novos percursos, ou a mudança de data — esta última limitada de dezembro a julho, a que se acresce a época de fogos de maio a outubro… – dois novos percursos foram enviados para apreciação logo de seguida, mas apenas ontem um deles foi aprovado (isto apesar da segunda solução, ser uma mistura dos dois, agora aprovados).

Luz verde portanto, para tentarmos avançar com a prova na data prevista, com alterações mínimas em relação ao programa inicial, pelo que o bilstein group Rallye das Camélias 2024, apresenta-se agora com o seguinte figurino:

Programa

10 de fevereiro Partida dos Jardins do Casino do Estoril – 9h00

PEC 1 – Cascais (Lagoa Azul / Peninha), — 9h35

PEC 2 – Mafra (Picanceira / Casais de Monte Bom), 10h55

Reagrupamento PN Mafra – 11h35

Assistência Parque Intermodal – 14h10

PEC 3 – Tapada Nacional 1 – 15h05

Reagrupamento Bilstein – 15h50

PEC 4 – Tapada Nacional 2 – 16h50

Assistência Parque Intermodal – 17h25

PEC 5 – Sintra 1 – 18h45

Reagrupamento Praia Grande – 19h15

PEC 6 – Sintra 2 – 20h15

Chegada a Sintra – 20h45