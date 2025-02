Rali das Camélias: Carlos Martins com estreia difícil nos troços de Sintra

Sétimo lugar no Rali das Camélias marca regresso competitivo de Carlos Martins, que se estreou com o seu novo Ford Fiesta R5

Carlos Martins e Francisco Ponte enfrentaram um grande desafio no Rali das Camélias, terminando em sétimo na estreia com o Ford Fiesta R5. Sem qualquer teste prévio com o carro e com troços totalmente desconhecidos, especialmente os exigentes percursos de Sintra, a dupla teve de se adaptar rapidamente a condições de piso muito variáveis. Apesar das dificuldades, Martins destacou o enorme potencial do Fiesta e reforçou a importância desta prova para recuperar ritmo competitivo. O piloto já tem os olhos postos no futuro, planeando disputar o Campeonato Sul de Ralis e algumas provas do Promo.

Carlos Martins/Francisco Ponte (Ford Fiesta R5) terminaram em sétimo o Rali das Camélias na sua estreia com o Ford Fiesta R5. Tiveram algumas dificuldades, de esperar, pois não só desconheciam por completo os troços do rali, especialmente os de Sintra, que são tão ‘específicos’ e complicados para quem nunca lá andou, e a isso juntou-se o facto dos pisos não estarem uniformes em termos de condições, isto para além de nem sequer terem conseguido testar o caro pré-prova: “As condições foram muito desafiantes, enfrentámos um pouco de tudo: piso seco, molhado, húmido, zonas sujas e limpas, além de nevoeiro e mudanças entre dia e noite. Tudo isso tornou o rali ainda mais exigente”, começou por explicar Carlos Martins, que não pode testar o Fiesta: “Foi a minha primeira vez com o Fiesta, sem qualquer teste prévio, mas o feeling foi positivo. O carro tem um potencial enorme, mas precisa de um setup mais refinado para extrair o máximo rendimento”, explicou, revelando depois que gostou muito da estreia nos troços de Sintra: “Nunca tinha feito este rali, foi uma estreia para mim, mas adorei os troços. O de Sintra, em particular, é muito desafiante e técnico. O navegador também era novo para mim, mas esteve muito bem e cumpriu o seu papel na perfeição.”

“Este rali faz parte do meu regresso ao ritmo competitivo e serve como preparação para os próximos desafios. Preciso conhecer melhor o Fiesta e evoluir o carro para ser rápido em todas as condições.”

“Lembro-me que, quando guiei o S2000 pela primeira vez, ele já estava bem afinado e nunca precisei de mexer muito no setup. Com este carro, sinto que ainda há trabalho a fazer, especialmente para melhorar a sensação no asfalto.”

“O plano agora é fazer o Campeonato Sul de Ralis e, talvez, algumas provas do Promo. O meu grande objetivo é estar a 100% no arranque do campeonato já em Fafe”, disse Carlos Martins.