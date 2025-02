Rali das Camélias: Carlos Fernandes dominou por inteiro secção matinal

A dupla formada por Carlos Fernandes e Valter Cardoso não deu veleidades à forte concorrência presente no bilstein group Rallye das Camélias 2025, vencendo as duas especiais da 1ª secção da prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal.

A dupla do Mitsubishi Carisma GT venceu a passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), chegando ao reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra com uma vantagem de 23,3 segundos sobre a equipa que mais perto roda, formada por Pedro Clarimundo e Mário Castro, num Skoda Fabia R5.

Estes, por sua vez, possuem uma magra vantagem, que se cifra em segundo e meio, em relação a André Cabeças e Miguel Castro que colocaram o seu Ford Fiesta R5 no 3º posto da geral após a 2ª PEC, suplantando os endiabrados Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, que, nada limitados pelo ‘datado’ Mitsubishi Lancer EVO III, estão a discutir o pódio absoluto, apesar dos problemas que têm sentido com a caixa de velocidades.

Fora do rali estão já duas das duplas que tinham tudo para lutar pelo topo da geral. Paulo Neto e Nuno Ribeiro sofreram uma saída de estrada na 1ª PEC, quedando-se logo aí as aspirações da equipa do Skoda Fabia R5. Já Gil Antunes e Alexandre Ramos levaram o Dacia Sandero R4 ao 5º tempo na primeira especial, mas, não completaram a segunda classificativa, com problemas no carro.

A luta particular das 2RM está a ser dominada por João Rodrigues. O piloto de Mafra, que é navegado por Bruno Carvalho, está a adaptar-se de forma soberba ao Renault Clio Rally4 da Domingos Sport, almejando ter já um avanço de 20,3 segundos sobre a dupla Carlos Neves/João Reis (Renault Clio Sport), com estes a assegurarem também o 7º lugar da geral, tendo logo atrás d si o Toyota Starlet de Diogo Mil-Homens e Pedro Oliveira. Vão para a seção final separados por 0,2 segundos!

As hostilidades vespertinas do bilstein group Rallye das Camélias 2025arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do Bilstein Group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km), antes de rumarem aos jardins do Casino do Estoril, onde decorrerá a cerimónia de fecho do rali.