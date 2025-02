Rali das Camélias: Carlos Fernandes destacado após PEC2

Decorridos que estão os dois primeiros troços do Rali das Camélias, Carlos Fernandes/Valter Cardoso, em Mitsubishi Carisma GT, lideram com 23.2s de avanço para Pedro Clarimundo/Mário Castro (Skoda Fabia R5) com um dos grandes favoritos ao triunfo na prova, Paulo Neto/Nuno Ribeiro (Skoda Fabia R5) a saírem de estrada na zona da Peninha e a ficarem num buraco sem possibilidades de continuar em prova.

Logo no seu rali de ‘casa’, e no começo do rali, um enorme azar para Paulo Neto que tinha grandes esperanças de poder voltar a vencer esta prova. Quem também já não surge na classificação após a PEC2 são Gil Antunes Alexandre Ramos (Dacia Sandero R4). Não sabemos ainda o que lhes sucedeu.

André Cabeças/Miguel Castro (Ford Fiesta R5) são terceiros a 1.5s do segundo lugar com Rui Madeira e Nuno R. Silva, apesar do ‘velhinho Mitsubishi Lancer Evo III, são quartos a 4.1s do pódio.

Como sempre, seja com que carro for, João Rodrigues/Bruno Carvalho, agora com o Renault Clio Rally 4, que trocou pelo ‘leão’ é quinto a 14.4s no quarto posto, e surpreendentemente, ou talvez não, na frente de Carlos Martins/Francisco Ponte (Ford Fiesta R5) que já está a mais de um minuto da frente

Carlos Neves João Reis (Renault Clio Sport) são sétimos atrás de Carlos Martins, na frente de Diogo Mil Homens Pedro Oliveira (Toyota Starlet) e a fechar o topo 10 estão para já Paulo Cruz/Hugo Bentes (Mitsubishi Evo X) e Daniel Amaral/Joel Lutas (Toyota Yaris GR).

