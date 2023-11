Rali das Camélias: António e Nuno Costa Campeões de Portugal de Regularidade Histórica | AutoSport

O campeonato de Portugal de Regularidade Histórica terminou este fim de semana com a realização do Camélias Classic Rally by Bilstein Group, consagrando os António Costa e Nuno Costa como os novos Campeões dupla que também venceu a prova à geral!



Não se poderia pedir mais da prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, disputada nas competitivas estradas dos Concelhos de Torres Vedras, Mafra, Sintra e Cascais, que terminou em grande festa na Marina de Cascais, com a consagração dos vencedores de 2023.

Foi uma prova difícil, marcada pela chuva durante a manhã, a ajudar à dificuldade crescente que estava programada e que deveria ter no Parque Natural de Sintra-Cascais, a secção de todas as decisões… só que, ainda antes da caravana sair da Praia Grande, já os primeiros estavam mais ou menos escalonados, com dois dos candidatos ao título a atrasarem-se devido a avarias mecânicas, deixando caminho livre à dupla do Peugeot 205 Rallye, que acabou por ganhar tudo o que estava em disputa.

Alguns dos favoritos ficaram igualmente pelo caminho, como a dupla Miguel Jerónimo/ Rui Martins, juntando-se a Luis Carvalho/Sancho Ramalho e a António Ramos/Ivo Tavares, o que permitiu que outros “outsiders”, muito regulares e concentrados, conseguissem passar para os lugares cimeiros, criando um pódio algo inesperado, mas perfeitamente merecido por todos.

Assim, depois dos vencedores – primeiros igualmente na classe 7 – colocou-se a dupla espanhola Manuel Galvan/José Rubio (VW Golf GTI) – 1ºs da Classe 8 – e o Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti, da equipa Luiz Santos / Paulo Gomes.

José Braga da Cruz e António Moniz (MGB) venceram a classe 2 e categoria F, Vitor Júlio/José Madeira (Lancia Fulvia 1.3) a classe 4, foi para Henrique Sousa/David Jerónimo, o triunfo na classe 5 e na categoria G e Sandro Afonso/Fernando Brandão foram os primeiros da classe 9.

A Taça 1300 e a cateoria H ficaram para os vencedores absolutos, e os vencedores da Promoção foram Tiago Vital e Veronica Ferreira (BMW 318 is).

Referencia especial para a Categoria de Novas Energias, cujas performances por vezes superaram as dos melhores do CPRH, com Nuno Serrano/Alexandre Berardo a triunfarem à frente do outro KIA da dupla Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo e do Polestar 2 de Duarte Silva / António Serrão. Desta categoria saiu também a melhor – e única – dupla feminina, Paula Joaquim/Sofia Escarigo (MG Model 4), que assim arrebataram o troféu que bem mereceram.

A prova decorreu quase toda sem incidentes, sendo que organização foi forçada a cancelar a última PEC, porque uma árvore caiu na Rampa da Pena, entre os concorrentes 8 e 9, felizmente sem quaisquer danos pessoais.

Felicitados por todos, os organizadores bem se podem congratular pela prova que levaram a cabo e que controlaram metro a metro e segundo a segundo, ficando desde já promessas de alguns progressos e mais novidades para 2024.