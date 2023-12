Rali das Camélias 2024 a 9 e 10 de fevereiro: inscrições decorrem | AutoSport

O bilstein group Rally das Camélias 2024, já tem data marcada no calendário FPAK do próximo, ano: 09 e 10 de fevereiro foi a data indicada à federação, numa altura em que a prova já está completamente delineada, mantendo o figurino das edições anteriores, mas com algumas novidades em termos dos traçados de troços, para promover a diversidade possível de uma prova que se quer segura e competitiva.

A partida mantém-se de Cascais, haverá logo pela manhã dois troços na Serra de Sintra, a primeira idêntica à do ano passado e a segunda com sentido invertido, ou seja da Azóia para a Penha Longa. A prova segue para Mafra, com a disputa da classificativa de Mafra, entre a Picanceira e os Casais de Monte Bom, regressando-se depois à cidade, para a habitual paragem junto ao Palácio Nacional e respetiva assistência.

A segunda parte da prova, terá duas provas de classificação idênticas: Tapada de Mafra / Sobral da Abelheira, antes do regresso a Mafra, com nova assistência no Parque Intermodal.

Finalmente o regresso à Serra de Sintra, com duas classificativas repetidas: Serra de Sintra 1 e 2, com partida na Azóia e final no início da Rampa da Pena em Sintra.

Tal como aconteceu desde o primeiro ano, as pré-inscrições já decorreram, mas a organização resolveu criar um período intermédio até final de dezembro em que o valor passa a ser de 500€ e não 590€ como estava previsto no Regulamento e Boletim de Inscrição.

No dia 1 de janeiro as inscrições vão começar pelos 590,00 euros, passando depois no dia 15 de janeiro a 650,00 e depois, a partir de 1 de fevereiro até ao fecho das mesmas, a 750,00 euros.

Contacte a organização [email protected] para realizar a sua inscrição.