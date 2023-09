Rali das Astúrias: Pedro Antunes azarado no troféu Peugeot, nos Toyota, portugueses muito longe | AutoSport

No 60. Rallye Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo realizam-se duas importantes competições que envolvem concorrentes portugueses, a Peugeot Rally Cup Ibérica e a Toyota Gazoo Iberian Cup.

Na primeira Pedro Antunes (Peugeot 208 Rally4) foi o primeiro líder, foi mantendo e aumentando essa liderança ao longo do primeiro dia de prova, chegando à PE5 com um avanço de 16.6s para Sergi Perez Benítez, mas ficou pelo caminho com problemas no carro pelo que foi Sergi Perez Benítez que chegou ao final do 1º dia com 8.2s de avanço para o estónio Ralf Nõgene.

Já na Toyota Gazoo Iberian Cup Sergi Francolí terminou a etapa de terra na liderança, seguido por Bruno Bulacia. Miguel Campos é oitavo e o melhor português, seguido de Pedro Lago Vieira com Ricardo Costa muito atrasado derivado dos problemas que teve. Só na terceira especial dos Toyota GR Yaris começaram por disputar troços em virtude de interrupções da prova à sua frente, e logo aí os portugueses se foram atrasando face aos lugares da frente, especialmente Ricardo Costa que abandonou. Miguel Campos ainda fez um sexto tempo, Pedro Lago Vieira dois sétimos, mas nada mais do que isso.