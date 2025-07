Rali da Madeira: Simone Campedelli quer lutar por um bom resultado

Simone Campedelli, piloto italiano, está de regresso ao Rali da Madeira de 2025, uma das suas provas favoritas do calendário. Ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2 da The Racing Factory, Campedelli tem como principal objetivo desfrutar da competição, mas sem descurar a ambição de alcançar um bom resultado, mesmo perante a forte concorrência de pilotos locais e internacionais que conhecem bem os exigentes troços madeirenses, isto depois de toda a polémica do ano passado quando foi considerado “retirado no final da Secção 2, porque circulou numa secção de estrada após a PEC4 sem as quatro rodas e o pneu em rotação”.

Simone Campedelli expressa a sua satisfação por regressar ao Rali da Madeira, que considera “uma das nossas provas preferidas de todo o ano”. Para o piloto italiano, o objetivo primordial é “divertir-se”, um aspeto fundamental para o seu desempenho. No entanto, o desejo de alcançar um “bom resultado” mantém-se firme.

Campedelli reconhece que a tarefa não será fácil, dada a presença de “muitos pilotos muito rápidos, muito fortes ou que conhecem muito bem o rali, como o Dani Sordo, Alexandre Camacho e muitos outros”. Apesar da forte concorrência, o italiano está determinado a “fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e tentar um resultado que nos tem escapado”. A sua abordagem combina o prazer de competir com a seriedade de quem procura um lugar de destaque numa prova tão prestigiada.

Carreira vencedora de Simone Campedelli

Com 39 anos de idade, completados há dias, Simone Campedelli iniciou a sua carreira nos ralis em 2004, ao volante de um Citroën C2. Nos primeiros anos, até 2009, competiu maioritariamente com diversas versões do Mitsubishi Lancer Evo, apesar de algumas participações esporádicas com viaturas mais competitivas. Durante este período, em 2007, conquistou o troféu italiano de ralis em terra, demonstrando o seu talento em pisos de terra batida.

A sua evolução continuou, e em 2012 sagrou-se campeão italiano júnior com um Citroën DS3 R3T. No ano seguinte, com a mesma viatura, venceu o campeonato transalpino de duas rodas motrizes. Em 2017, Campedelli venceu a Promoção com um Ford Fiesta R5, consolidando a sua presença no panorama dos ralis italianos. Os anos de 2022 e 2023 foram particularmente bem-sucedidos, ao sagrar-se campeão italiano de asfalto em ambas as temporadas, pilotando um Skoda Fabia Rally2 Evo.

A experiência de Simone Campedelli em diferentes viaturas e pisos, aliada aos seus títulos em campeonatos de asfalto, confere-lhe um perfil competitivo para enfrentar os desafios do Rali da Madeira, uma prova que, apesar de exigente, parece ser um palco onde o piloto italiano se sente particularmente à vontade para expressar o seu talento.