Rali da Madeira: Simone Campedelli em ‘stand by’…

Apesar de ter dito que não voltavam se fosse penalizado, Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) continuam a aguardar a decisão final dos Comissários Desportivos, e asseguram que, se a pena se mantiver, abandonam a prova, se for retirada, permanecem até ao fim do rali: “Estamos a aguardar a decisão dos comissários, que é esperada para depois das 9h30 (hora local da Madeira). Continuaremos até que a decisão seja tomada: se o super rali for confirmado, retirar-nos-emos, mas se a penalização for levantada, continuaremos a honrar os organizadores e o povo da #Madeira que nos acolheu aqui. Se a decisão não for tomada até ao final da primeira etapa, retirar-nos-emos de qualquer forma.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI