Rali da Madeira: Rui Jorge Fernandes dominou duas rodas motrizes

Piloto que até agora tinha feito o pleno no regional o escalão, Vasco Silva, noutro Renault Clio Rally4, não teve desta feita argumentos para lutar com o seu rival e foi, também com algum tempo perdido com um furo, terceiro. No lote dos cinco primeiros ficaram também o espanhol Unai de la Dehesa e Gonçalo Henriques. Autores de boas prestações e nas primeiras posições, enquanto em prova, Vítor Sá e Miguel Garcia, ambos em Peugeot 208 Rally4, ficaram fora a corrida devido a despiste.

O piloto da Autocam atingiu o último controlo 1 minutos e 49 segundos antes o segundo classificado, Hugo Lopes com um Peugeot 208 Rally4, o melhor nas contas do campeonato nacional nesta categoria.

No universo dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, de tração dianteira, brilhou Rui Jorge Fernandes. O piloto do Renault Clio Rally4 rapidamente construiu uma grande vantagem sobre a concorrência e pode mesmo nalgumas fases a corrida gerir esse avanço.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI