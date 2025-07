Rali da Madeira: Ponta do Sol com novo traçado

Uma das novidades da 66ª edição do Rali da Madeira é o novo traçado de Ponta do Sol, a ser cumprida por duas vezes no sábado, 2 de agosto. Com 15,20 km é a segunda classificativa mais extensa da organização do Club Sports da Madeira e reflete bem a encosta madeirense, indo do mar à serra.

O troço cronometrado tem início poucas dezenas de metros acima da praia da Madalena do Mar e termina à chegada ao planalto do Paúl da Serra, após passagem pelo Carvalhal.

É uma classificativa com particularidades interessantes. É quase toda em subida, exceção feita a um pequeno trecho na zona da Ribeira da Madalena, e apresenta um importante desnível entre a partida e a meta, 1.360 metros. O seu traçado também combina zonas lentas e técnicas com outras bastante rápidas. O arranque é dado a 53 metros de altitude e o local de cronometragem está colocado nos 1413 metros.

Como é uma novidade absoluta na sua primeira metade, poderá permitir aos pilotos forasteiros não terem tanta desvantagem face ao conhecimento exímio do percurso dos pilotos locais.