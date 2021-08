Rali da Madeira, PE6: Alexandre Camacho recupera, Bruno Magalhães amplia margem no CPR | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) voltaram a vencer na segunda especial da tarde, a segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) a terminarem a 2.8s. É muito cedo para começar a gerir pelo que o mérito vai todo para Camacho que entrou completamente ao ataque esta tarde.

Terceiro lugar para Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) que desde o furo no final da manhã rodam muito atrasados, no nono lugar a 1m15.7s da frente.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) foram quartos e voltaram a ser o mais rápidos do CPR, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) que depois do pião PE5 estão a tentar recuperar o atraso.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) foram sextos na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), sendo que os grandes perdedores desta especial foram

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo), que cederam 15.8s, significando isto que Armindo Araújo é o novo segundo classificado no CPR, agora a 10.0s dos homens da Hyundai. Zé Pedro Fontes é terceiro a 11.4s com Ricardo Teodósio a cair para quarto, agora a 15.9s da frente. O algarvio vai ter que reagir depressa para reentrar na corrida, que estando longe de estar terminada, as margens começam a dilatar-se um pouco.

Tempos Online – CLIQUE AQUI